Desarticularon un centro de distribución de drogas

El Juzgado de Menores de la Segunda Circunscripción Judicial tomó intervención en el caso

Integrantes de la Delegación de Drogas Peligrosas Clorinda allanaron una vivienda del barrio San Miguel de esa ciudad, retuvieron a un adolescente por la venta de estupefacientes al menudeo y a otros tres jóvenes que se encontraban en el lugar, sumado al secuestro de dosis de cocaína fraccionada, teléfonos celulares, dinero y otros elementos vinculados con la actividad ilícita.

La intervención se concretó en el marco de una investigación llevada adelante por efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, quienes seguían pistas sobre la venta de estupefacientes al menudeo en una vivienda de ese sector de la ciudad.

Mediante los elementos de prueba reunidos que involucran a adolescentes, el Juzgado de Menores ordenó un allanamiento en la tarde del último viernes.

La medida judicial se realizó con apoyo de miembros del Destacamento de Desplazamiento Rápido Clorinda (DDR), quienes realizaron la cobertura de seguridad para el desarrollo de las diligencias.

Durante la requisa, se secuestraron dinero en efectivo, elementos de fraccionamiento y almacenamiento de sustancias, equipos de telefonía celular y varias dosis de cocaína preparadas para su comercialización.

Además, se procedió a la demora del menor de edad sindicado como responsable y de otros tres adolescentes que estaban en el lugar cuando se concretó el operativo.

El retenido y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición del Juzgado de Menores.

De esta manera, se logró desactivar un punto de expendio de drogas que generaba preocupación entre vecinos del barrio San Miguel, destacándose la labor coordinada entre la fuerza policial, la comunidad y el Poder Judicial. (Con foto).



