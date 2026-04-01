Guauchos estrena bolero "para escapar de las penas"

La banda formoseña Guauchos presenta “Para escapar de las penas”, un nuevo adelanto de su próximo disco “Entre Cenizas”. El estreno está previsto para el jueves 23 de abril, a las 20, en YouTube y todas las plataformas digitales.

Se trata de un bolero acústico, íntimo y sensible, que muestra una nueva faceta del grupo. Con una sonoridad cálida y orgánica, la canción se apoya en guitarras, percusión suave y arreglos sutiles para construir un clima profundo, donde la voz y la letra toman el centro de la escena.

La canción habla de los vínculos que persisten a pesar del tiempo, del dolor que no termina de irse y de ese movimiento interno —casi circular— de intentar sanar sin dejar de mirar lo vivido. Una búsqueda emocional que atraviesa todo el espíritu del nuevo disco.

El lanzamiento está acompañado por un videoclip filmado en la emblemática Casa del Árbol de la familia Granada, en la ciudad de Formosa: una construcción única levantada respetando un árbol en su interior, cargada de historia cultural y política, que además fue locación de la película “La Pandilla Inolvidable”.

En ese espacio, el video propone una narrativa poética: un alma que habita la casa, recorriendo sus rincones como si fueran recuerdos, en diálogo directo con la melancolía de la canción.

La producción audiovisual fue realizada íntegramente en Formosa por Pu-Rec Produce, junto a un equipo de realizadores locales que vienen impulsando una escena con identidad propia.