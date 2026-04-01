Detuvieron a dos hombres por amenazas y exhibiciones obscenas en el barrio Bernardino Rivadavia

• Fue en el marco de un trabajo de investigación

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales capturaron a dos hombres en distintos puntos de la ciudad de Formosa, imputados en causas judiciales.

El primero de los hechos ocurrió en el barrio Bernardino Rivadavia, donde la víctima denunció a un sujeto por amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, lo que derivó en su aprehensión en inmediaciones de las calles Ramos Mejía y Tomás Espora.

La segunda intervención se concretó en el barrio Santa Rosa, con detención de un hombre de 74 años, investigado por el delito de exhibiciones obscenas.

La denuncia fue radicada por una mujer que advirtió que su vecino habría realizado actos inapropiados desde su vivienda, en presencia de una menor de edad.

Tras las tareas investigativas, el acusado fue localizado y capturado en cercanías de las calles Euberto Ortiz y Echegaray.

En ambos casos, los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial, notificados de su situación legal, alojados y puestos a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).







