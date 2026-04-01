Aprehendieron a un sujeto por la sustracción de bienes de una escuela

• Se recuperaron utensilios de cocina y una maquina procesadora para pastas, entre otros productos

El trabajo coordinado de la Zona Uno de la brigada del Comando Patrulla de Seguridad Urbana de Clorinda permitió esclarecer la sustracción de objetos de valor de una institución educativa, ubicada en la colectora de las calles Córdoba y Catamarca, de la mencionada ciudad.

Los directivos de la escuela denunciaron el caso en la mañana del martes y los efectivos dependientes de la Unidad Regional Tres aprehendieron a un sujeto de 26 años en calles internas del barrio San Miguel y recuperaron utensilios de cocina, una máquina procesadora para pastas y productos alimenticios.

En el lugar se labraron las actuaciones procesales y el personal de la Delegación de Policía Científica documentó la intervención.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial, se lo notificó de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).











