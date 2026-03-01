Desarticulan banda delictiva tras múltiples allanamientos

Lograron importantes secuestros, entre ellos vehículos, dinero y elementos utilizados para cometer ilícitos

Efectivos de la División Delitos Complejos del Departamento Informaciones Policiales detuvieron a tres hombres y desarticularon una organización delictiva, tras una minuciosa investigación que incluyó múltiples allanamientos en distintos barrios de la ciudad de Formosa.

El procedimiento es el resultado de una extensa y prologada tarea investigativa llevada adelante por personal especializado, que estableció la participación de una banda delictiva integrada por formoseños y foráneos, sindicados como responsables de diversos ilícitos en la provincia.

El hecho más reciente que motivó el avance de la causa fue el robo a una distribuidora ubicada en el barrio San Andrés de esta capital, ocurrido a fines de marzo último, donde los delincuentes violentaron el portón de acceso y sustrajeron una importante suma de dinero y otros objetos de valor que estaban en una caja fuerte.

Las tareas de campo, sumadas al análisis de información tecnológica, permitieron reconstruir el accionar de la organización, evidenciando una estructura delictiva con logística significativa, utilización de distintos inmuebles para planificación y ocultamiento, más la alternancia de vehículos y motocicletas para ejecutar los hechos.

En la continuidad de la línea investigativa, los uniformados establecieron domicilios vinculados a los sospechosos en los barrios 8 de Marzo, 8 de Octubre Bis, Las Orquídeas y Eva Perón, todos en la zona norte de la ciudad.

Con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno, se concretaron múltiples allanamientos que arrojaron resultados altamente positivos, procediéndose al secuestro de una camioneta Toyota Hilux cabina simple, dos automóviles: Toyota Corolla y Chevrolet Onix, dos motocicletas: Gilera tipo Cross y Honda Wave, herramientas profesionales, dinero en efectivo, joyas, dispositivos tecnológicos y otros elementos de interés para la causa.

En el marco del operativo, fueron detenidos tres sujetos: dos chaqueños y un formoseño.

Durante las pesquisas, a dos de ellos se los aprehendió en la localidad de General Lucio V. Mansilla cuando intentaban abandonar la provincia.

Cabe destacar que los demás integrantes de la banda están identificados y siguen las tareas investigativas para capturarlos.

Los detenidos y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia provincial.



