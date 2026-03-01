Se investiga un ilícito en una bicicletería

Se analizan las captaciones fílmicas y se tiene individualizados a los presuntos autores

Efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta investigan el robo en una bicicletería ubicada por la avenida Italia al 1.990 del barrio San Pedro, de la ciudad de Formosa, de donde se llevaron dos bicicletas y una de ellas se recuperó.

El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado, cuando personal de la dependencia tomó conocimiento de la denuncia que radicó su propietario de 64 años.

El hombre se despertó al escuchar ruidos y al salir a verificar constató que le robaron dos bicicletas y un bolso que tenía un sillón de camping.

Tras las averiguaciones y trabajo de campo en el sector, se encontró una bicicleta rodado 14 y el bolso con el sillón.

Los policías siguen con la investigación para dar con los presuntos autores y recuperar la bici restante; mientras que el comerciante agradeció el rápido accionar policial.



