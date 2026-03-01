La Policía sacó de circulación a 41 conductores alcoholizados

Durante los controles, se labraron 386 actas de infracción

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana por el fin de semana largo, en conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret.

Las medidas preventivas se intensificaron en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital, rutas provinciales y nacionales de todo el territorio provincial.

En ese amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alómetros a 5108 personas y con prueba de alcohotest a 64 personas, labraron 386 actas de infracción y detectaron a 41 conductores alcoholizados en toda la provincia.

Cabe remarcar que estos datos corresponden a las estadísticas recabadas entre el Jueves Santo y el Domingo de Gloria, donde primó el compromiso de los vecinos de capital e interior con las tareas preventivas y puso de su parte para que el fin de semana largo se desarrolle sin mayores inconvenientes.

También sacaron de circulación unas 30 motos, un automóvil y retuvieron 175 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Seguridad deportiva

La Policía diagramó operativos de seguridad deportiva el sábado y domingo, por los cuartos de final del Torneo Federativo de Clubes 2026 en las instalaciones del Club Atlético Laguna Blanca, también en las localidades de Pirané y Villa 213.

A todo esto, este domingo por el Torneo Federal “A” AFA 2026, Sol de América hizo de local en su estadio contra Sarmiento de la Banda de la provincia de Santiago del Estero, ubicado sobre Ruta Nacional 11, en el Lote Rural 34, cerca del barrio Namqom de la ciudad de Formosa.

En todos los cotejos, se mantuvo una marcada presencia policial y las actividades deportivas se desarrollaron sin incidentes.

Seguridad ciudadana

Los servidores públicos tuvieron una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en espacios e instituciones públicas: plazas, paseos, escuelas y colegios, centros de salud, cajeros automáticos, comercios, las principales avenidas y calles internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.

Además, en la ciudad capital se movilizaron más 6.800 en los distintos locales bailables donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades.