Categórico rechazo de la UIF al proyecto de intervención federal





“Lo que la provincia necesita es inversión y estabilidad, no turbulencia política”, manifestaron desde la entidad sobre el proyecto presentado por el senador libertario Francisco Paoltroni en el Congreso de la Nación.

El presidente de la Unión Industrial de Formosa (UIF), Jorge Antueno, enfatizó que “las cámaras, empresas y trabajadores que conformamos el sector industrial de Formosa expresamos nuestro profundo rechazo a cualquier intento de intervención federal en nuestra provincia”.

A través de un comunicado, efectuó un “llamado urgente” a los legisladores nacionales para “no avanzar con una medida que causaría un daño real, inmediato y de largo plazo sobre la economía provincial y las familias formoseñas”.

En ese sentido, con el fin de entender lo que ello representa para el entramado productivo, explicó que, de acuerdo a los antecedentes, una acción de este tipo solo genera incertidumbre institucional que frena inversiones, paraliza proyectos productivos y pone en riesgo miles de puestos de trabajo, advirtió.

Ahondó remarcando que “la industria necesita reglas claras y estabilidad para planificar, producir y crecer”, apuntando que “en un contexto nacional donde el empleo asalariado privado registrado cayó en más de 206.000 puestos desde noviembre de 2023, y donde la industria manufacturera opera al 54,6% de su capacidad instalada, Formosa no puede permitirse una nueva fuente de inestabilidad”.

Y prosiguió: “Los inversores que hoy evalúan radicarse en la provincia —por ejemplo, los proyectos de parques solares y biosiderurgia, que representan el primer despegue productivo concreto de nuestra historia reciente— no firman contratos bajo la sombra de una intervención”.

Además, hizo notar que “Formosa es un territorio históricamente postergado por los Gobiernos nacionales en materia de infraestructura básica: rutas, energía, logística, conectividad”, de manera que “sin esa base, ninguna empresa privada puede prosperar”.

“Lo que la oposición presenta como décadas de fracaso es, en rigor, el tiempo que demanda construir las condiciones que otras provincias recibieron hace décadas del Estado nacional –dilucidó-. Hoy, con esa infraestructura en proceso de maduración, Formosa viene consolidando un entramado de pequeñas y medianas industrias vinculadas al agro, la madera, los textiles y los alimentos”.

Y aseveró que “avanzar sobre la autonomía de Formosa implica desconocer el esfuerzo de los industriales que apostamos a producir y agregar valor en el norte argentino, lejos de los grandes centros de consumo”.

Federalismo

Del mismo modo, Antueno puso énfasis en la cuestión del federalismo, sosteniendo que “no es solo una declaración constitucional, sino el reconocimiento de que Buenos Aires no puede decidir qué es lo mejor para quien vive en Las Lomitas o en Ingeniero Juárez”.

Por otro lado, hizo referencia al artículo 6° de la Constitución Nacional, consignando que el mismo “reserva la intervención federal para casos extremos: acefalía, sedición, invasión”. Por el contrario, “hoy las instituciones provinciales funcionan. Las diferencias políticas se dirimen en la Legislatura y en la Justicia”, afirmó y ratificó: “No hay crisis institucional que justifique una medida de esta naturaleza; hay una disputa de poder que no debería resolverse por decreto, sino en las urnas”.

Para finalizar, desde la UIF se dejó en claro que “el sector industrial formoseño necesita menos turbulencia política y más políticas concretas de desarrollo: infraestructura, energía accesible, logística y crédito productivo. La intervención va exactamente en el sentido contrario”, instando a todos los sectores a “priorizar el bienestar de la población por sobre los cálculos electorales y a respetar la voluntad de un pueblo que eligió democráticamente a sus autoridades”.



