Clorinda: Lo acusaron de cometer acosos callejeros y terminó detenido

• La colaboración ciudadana y el trabajo articulado de la Policía fueron claves para esclarecer el caso

Integrantes de la Comisaría Territorio Nacionales y Oficial Subinspector Idelfonso Vera aprehendieron a un hombre, en el marco de una investigación iniciada tras una denuncia penal que lo sindicaba como autor de acosos callejeros.

Incluso se realizó un allanamiento en el barrio 25 de Mayo y se secuestró la motocicleta que habría utilizado el sujeto para cometer los hechos.

La situación tenía preocupada a la comunidad y las denuncias apuntaban a un individuo que se movilizaba en su moto de 110 cilindradas y acosaba a mujeres en distintos sectores de Clorinda.

Desde un primer momento, los policías iniciaron las tareas investigativas, reunieron datos concretos gracias a la colaboración de vecinos y todos los elementos apuntaban a que el sospechoso residiría en el barrio 25 de Mayo.

Con las pruebas recolectadas, el Juzgado de Instrucción y Correccional en turno ordenó el allanamiento del domicilio del imputado, medida que se concretó en la tarde del lunes último por efectivos de la Comisaría Territorios Nacionales.

Durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento de cometer los hechos y que fueron reconocidas por una de las víctimas.

Posteriormente, personal de la Comisaría Oficial Subinspector Ildefonso Vera procedió a la detención del sujeto, de 30 años, y al secuestro de la motocicleta utilizada.

De esta forma, el compromiso ciudadano y al trabajo coordinado de las distintas dependencias policiales permitieron poner a disposición de la Justicia provincial al presunto autor de los acosos callejeros. (Con foto).