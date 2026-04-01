Hallaron a hombre intensamente buscado sobre la Ruta Provincial N° 2, entre Pastoril y Cañada Doce





Efectivos policiales encontraron a un hombre de 61 años que llevaba al menos 17 horas desaparecido, tras salir desde la localidad de Portón Negro con destino a la ciudad de Formosa, trayecto en el que cayó de su motocicleta y terminó en una zona de pastizales sin poder moverse.

El hombre, identificado como Milciades Wuest, mantuvo el último contacto telefónico con su familia a las 10:00 horas del martes desde Laguna Blanca y alrededor de las 18:00 su hijo denunció en la dependencia policial la desaparición de su padre, dado que no podían mantener ninguna comunicación con él.

Lo último que se supo era que tenía pensado seguir viaje por la Ruta Provincial N° 2 hacia esta ciudad pero nunca llegó a destino.

Ante la denuncia, se activó un amplio operativo policial con la participación de efectivos de Laguna Blanca, Pastoril, Riacho He Hé y la Sección Búsqueda de Personas del Departamento Informaciones Policiales, quienes realizaron recorridas a lo largo del trayecto señalado.

En la continuidad de las tareas investigativas, este miércoles los efectivos de la Sección Búsqueda de Personas y los hijos del motociclista realizaron recorridas desde la localidad de Riacho He Hé hacia la ciudad de Formosa.

Antes de llegar al kilómetro 50 de la Ruta Provincial N° 2, en una zona de curva de la jurisdicción de Colonia Pastoril, observaron cerca de las 5:00 horas de este miércoles, entre los pastizales a un hombre tendido en el suelo junto a una motocicleta, coincidente con las características de Wuest, que fue reconocido por sus familiares.

Estaba consciente, aunque no podía moverse y fue inmediatamente auxiliado.

Después comentó que ese martes, alrededor de las 11:00 horas, esquivó un vehículo, perdió el control de su motocicleta y terminó su marcha en la zona de pastizales, donde permaneció sin poder reincorporarse, ni ser escuchado por quienes transitaban por la zona para que lo ayuden.

En forma rápida el personal médico lo trasladó hasta el Centro de Salud de Pastoril y luego fue derivado en una ambulancia del SIPEC hasta el Hospital Distrital N° 8 por lesiones en la cadera.

En el lugar del siniestro también intervino el personal de la Subcomisaría Pastoril, quien labró las actuaciones y dispuso el secuestro preventivo de la moto.

El dispositivo de búsqueda permitió hallar con vida a Milciades Wuest, que está fuera de peligro, y remarca la importancia del trabajo conjunto de la Policía con la comunidad.

Por el caso, se dio intervención a las autoridades judiciales y la búsqueda de paradero quedó sin efecto.



