Los pueblos originarios de Ingeniero Juárez brindaron su total apoyo al Gobernador

En un nuevo comunicado se resalta la figura y la conducción del gobernador Insfrán, quien en los últimos comicios se impuso de manera contundente por más del 70% de los votos del pueblo formoseño.

El pueblo intercultural y bilingüe de la localidad de Ingeniero Juárez reafirmó su férreo apoyo “hoy, mañana y siempre a nuestro hermano, el gobernador Gildo Insfrán”. Esta manifestación pública se da en el marco de la recordación de la Semana de los Pueblos Originarios, por parte de caciques, dirigentes, delegados, pastores y la comunidad en general.

En especial, de los pueblos Wichí y Toba, que coincidieron en profundizar el apoyo “a la conducción y el liderazgo del titular del Poder Ejecutivo Provincial, “a quien identificamos como el mejor gobernador de la historia de Formosa”, subrayaron.

Y rechazaron el pedido de intervención federal a la provincia de Formosa, a través del cual el senador nacional libertario Francisco Paoltroni pretende atacar al Gobernador, impulsando “campañas judiciales y mediáticas”. Sin embargo, “la única verdad es la realidad”, acentuaron.

En ese sentido, destacaron que en los últimos comicios a Gobernador, Insfrán logró el apoyo de más del 70% de los votos del pueblo formoseño.

Entonces, ante los últimos acontecimientos, “vemos la necesidad de marcar nuestra postura de apoyo incondicional para nuestro primer mandatario, pero, sobre todo, para nuestro hermano Gildo”, dado que “los pueblos originarios de Ingeniero Juárez “reconocen su lealtad” hacia ellos.

De esa manera, agradecieron las políticas públicas llevadas adelante por su gestión, para finalmente enfatizar que el primer mandatario cuenta “hoy, mañana y siempre con nuestro voto”.



