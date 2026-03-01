Semana Santa: Se realizó la visita a las siete iglesias

En el marco de la agenda prevista para Semana Santa, la Municipalidad de la ciudad de Formosa, a través de la Dirección de Turismo, continuó con las propuestas que viene realizando todos los años, en este caso, la visita a las 7 iglesias una práctica profundamente arraigada que se realiza cada año durante la Semana Santa y que propone un itinerario espiritual por distintos templos de la ciudad, rememorando los momentos de la Pasión de Cristo.

Como cada año, la visita a las 7 iglesias de la ciudad tuvo una concurrida asistencia de vecinos y vecinas que se sumaron nuevamente a esta propuesta.

Esta propuesta, que forma parte del circuito de turismo religioso de la ciudad, permite además conocer la historia, la arquitectura y el valor simbólico de cada parroquia, consolidándose como una de las expresiones más convocantes de la Semana Santa formoseña.

De esta manera, la Municipalidad continúa impulsando propuestas que integran turismo, cultura y tradición, ampliando la oferta de actividades durante fechas significativas y fortaleciendo el perfil de Formosa como destino que pone en valor su patrimonio material e inmaterial.











