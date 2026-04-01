Capturaron a cuatro hombres por abigeato y secuestraron carne, cueros y otros elementos

• Los procedimientos se realizaron sobre la Ruta Provincial N° 26 y en un establecimiento rural de la zona de Palma Mota

Integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), Delegación Villa General Urquiza, detuvieron a cuatro hombres en el marco de una investigación por abigeato, secuestraron un automóvil, productos cárnicos, cueros vacunos y otros elementos vinculados al ilícito.

El procedimiento se inició el sábado último, alrededor de las 8:50 horas, cuando los policías realizaban un control preventivo sobre la Ruta Provincial N° 26, a unos 2 kilómetros de la localidad de Pozo del Tigre.

Allí interceptaron un automóvil Chevrolet Classic en el que se desplazaban dos sujetos y durante la inspección constataron que transportaban carne de dudosa procedencia, presumiblemente producto de la faena ilegal de al menos dos animales vacunos, por lo que ambos fueron aprehendidos y el vehículo y la carga terminaron secuestrados.

En continuidad con las tareas investigativas y la autorización del propietario, los policías se trasladaron a un establecimiento ganadero de la zona de Palma Mota, donde detectaron un sitio de faena clandestina, restos de producto cárnico y aprehendieron a otros dos hombres.

En el lugar también secuestraron dos cueros vacunos sin marca visible y tres orejas señaladas que se encontraban ocultas en una represa cubierta con camalotes, elementos que guardan relación con los animales faenados.

Mediante las averiguaciones realizadas, se estableció que los animales pertenecerían a una productora rural, quien manifestó no haber autorizado la faena ni la comercialización del ganado.

En la investigación intervino personal de la Delegación de Policía Científica, mientras que efectivos de la Comisaría Pozo del Tigre colaboraron en el procedimiento.

Por disposición de la Justicia provincial, los cuatro involucrados fueron notificados de su situación legal y alojados en celdas policiales, continuándose con las actuaciones a fin de determinar la posible participación de otras personas en el hecho.