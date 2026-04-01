La Policía impidió que el ataque a una vivienda pase a mayores

Un grupo de personas arrojó objetos y provocó un incendio en el techo

Integrantes de la Comisaría Seccional Cuarta intervinieron en un grave hecho de desorden registrado en el barrio Lisbel Rivira, de esta ciudad, donde varios inadaptados atacaron una casa con objetos contundentes y un artefacto incendiario de fabricación casera.

El procedimiento se realizó alrededor de las 00:35 horas de este domingo, en una vivienda ubicada en la manzana J, tras un requerimiento que alertaba sobre disturbios en el lugar.

Allí los uniformados constataron la presencia de varios individuos que, al notar la llegada policial, se dispersaron en distintas direcciones.

Según relató el propietario del inmueble, escuchó ruidos y al salir observó que unas 18 personas arrojaban escombros contra su casa.

En ese contexto, uno de ellos lanzó un objeto tipo “molotov” sobre el techo y se inició un incendio que fue extinguido por vecinos, quienes señalaron a varios de los presuntos involucrados, quienes serían conocidos en el barrio, avanzándose en tareas investigativas para su identificación y localización.

El personal de la Policía Científica realizó las pericias y se contó con la presencia preventiva del SIPEC.

No se registraron lesionados y se inició una causa judicial por “Intimidación pública” y “Daño en poblado y en banda”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 y en conocimiento del Juzgado de Menores, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.



