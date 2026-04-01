Reunión técnica y de coordinación para la Maratón Internacional de Formosa 2026





Con más de 500 inscriptos y un gran despliegue logístico, la capital provincial será el escenario de una competencia de élite que recorrerá los puntos más emblemáticos de la ciudad.

Este domingo 26, a partir de las 7 horas, la Costanera capitalina se convertirá en el epicentro de la Maratón Internacional de Formosa 2026. El evento, que ya cuenta con más de 500 inscriptos, es organizado por la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS) y el equipo “Bendito Running”, contando con el apoyo estratégico del Gobierno de Formosa a través del IAS y la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria.

Por este motivo, en la tarde de este miércoles 22, se realizó una reunión técnica y de coordinación donde participaron representantes de la Secretaría de Deportes, del Ministerio de Turismo, la Policía de Formosa, diferentes organismos provinciales del área de salud y equipos de running.

Al respecto, Daniel Denis, integrante del equipo técnico de la FAS destacó la importancia de la labor conjunta entre organismos, teniendo en cuenta que “el trabajo en equipo es fundamental para que una actividad de esta talla salga en condiciones óptimas. Formosa se está convirtiendo en un escenario muy atractivo, no solo por su paisaje natural, sino por la hospitalidad que caracteriza al formoseño”.

En este marco, señaló que “las inscripciones a esta maratón están abiertas desde hace dos meses, a través de diferentes plataformas, lo cual permitió y permite que muchos atletas, no solamente de nuestra provincia, sino también de otras partes del país y de otros países, formen parte”.

Además, explicó que ante los pronósticos climáticos y la complejidad de los circuitos, “se ha diseñado un dispositivo de seguridad especial que incluirá cortes de tránsito programados en diversos sectores de la ciudad durante la mañana del domingo, garantizando la integridad de los atletas locales, nacionales e internacionales”.

Al finalizar, Denis se refirió al contraste entre la política provincial y el escenario nacional, afirmando que “en un contexto donde el Gobierno nacional excluye y recorta en deporte, Formosa motoriza la economía regional y social a través de la inclusión. Estas actividades generan ocupación hotelera y consumo en nuestros emprendedores locales”, valoró.

Por eso, destacó la labor en conjunto con el Ministerio de Turismo “para que pueda informar a cada uno de los que nos visitan acerca de nuestros lugares turísticos y ofrecer y promocionar, como así también todas las acciones vinculadas al deporte”.

Por su parte, Natalia Bangertes, organizadora y entrenadora de “Bendito Running”, brindó detalles sobre el recorrido de 42, 21 y siete kilómetros, en las categorías de femenino y masculino, que se correrán en esta edición.

Expuso que “el circuito en esta oportunidad va a ser mucho más amplio que el año pasado, porque en el 2025 hicimos dos vueltas de 21 kilómetros; sin embargo, este año vamos a hacer 42 kilómetros de un solo tirón”, indicó.

Sobre el recorrido, puntualizó que iniciará y finalizará en la Costanera, pero abarcará puntos como el Paseo Ribereño, las avenidas González Lelong, Néstor Kirchner y 28 de Junio y detalló que los atletas pasarán frente al Hospital Evita, el Parque Acuático de la Jurisdicción Cinco, el Paraíso de los Niños, la Cruz del Acceso Norte y las instalaciones de la Piscina Olímpica y la Pista de Atletismo.

En tanto que la premiación, resaltó que “va a ser general”, es decir “los tres primeros hombres y las tres primeras mujeres de cada distancia, pero por categorías, sexo y edad”, finalizó.



