Clorinda: Desarticularon dos centros de distribución de estupefacientes y detuvieron a cuatro personas

• Se secuestraron dinero, elementos de almacenamiento de sustancias, teléfonos celulares y 100 dosis de cocaína

Investigadores de la Delegación Drogas Peligrosas Clorinda allanaron dos viviendas en el barrio 25 de Mayo, detuvieron a tres hombres y una mujer, secuestraron elementos de interés en la causa y recuperaron una moto denunciada como sustraída.

El procedimiento se concretó este jueves por la mañana, cuando los policías antinarcóticos realizaban averiguaciones sobre la comercialización de estupefacientes.

Durante los allanamientos, aprehendieron a tres individuos y una mujer, todos sindicados como responsables del funcionamiento de los centros de ventas de droga.

Allí secuestraron dosis de cocaína, teléfonos celulares, elementos de almacenamiento y dinero en efectivo.

En medio de la requisa, también se recuperó una moto que registraba pedido de secuestro por una causa judicial que data de 2017.

Los detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, se los notificó de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.