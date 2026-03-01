Zambón explicó la situación de los ríos Bermejo y Pilcomayo tras las últimas precipitaciones

Llevó tranquilidad a la población al asegurar que ambos tuvieron valores medianos y están siendo bien manejados por la gestión provincial. Además, explicó cómo las localidades se alimentan de estas crecidas.

El ingeniero Horacio Zambón, coordinador ejecutivo de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA), se refirió a la situación de los ríos Pilcomayo y Bermejo en relación a las precipitaciones de los últimos días en la provincia de Formosa y señaló que “ambos tienen un origen en común: que crecen en las altas cuencas bolivianas”.

“El Pilcomayo, boliviano; y el Bermejo, Bolivia, Salta y Jujuy también, un poco, en sus cuencas de cabecera. En el caso del primero, tuvo este período natural de crecida, que son de 100 días aproximadamente, contando siempre desde Navidad o última semana del mes de diciembre”, detalló.

Y agregó: “Estamos en las postrimerías del período natural de crecida de ambos ríos y cuencas, porque las dos responden prácticamente al mismo tenor, temporal”.

En ese sentido, el funcionario habló de los dos frentes de tormenta de “mediana consideración” que se produjeron el 19 de enero y entre el 7 y 8 de este mes y dijo que tuvieron “valores relativamente medianos y manejados bien a través de lo que no son caudales extremos y con una distribución de caudales con la República del Paraguay en aproximadamente 90% para la República Argentina”.

“Esto es Bañado La Estrella en el territorio formoseño y el 10% a través de lo que es el canal Luis Alberto Meyer, bautizado así por la Comisión Paraguaya, que lleva el 10% del arrastre de sedimentos y aguas hacia su territorio. La ruta provincial N°28 tuvo un pico en El Vertedero de 41 centímetros conforme al primer pulso de crecida del 19 de Enero; luego, paulatinamente, fue disminuyendo casi hasta 19, 20 centímetros”, precisó.

En cuanto a las lluvias intensas que azotaron la provincia en los últimos días, Zambón consideró que fueron “muy variadas” y produjo “un crecimiento perentorio muy rápido entre 23 y 26 centímetros en El Vertedero, disminuyendo ya entre ayer martes y la jornada de hoy miércoles”, pero, aclaró, son valores “normales y manejables”.

De esta manera, el titular de UPCA, recordó que “hemos tenido una precipitación muy importante, casi de 230 milímetros, en forma puntual sobre el corazón de Fortín Soledad, Punta del Agua, que hizo crecer hasta casi 70 centímetros El Vertedero con lo que se incrementó, en forma considerable, los caudales de erogación.

Entonces, este año, “está alimentando a toda la red hidrográfica, sistema río del Norte, el sistema de Riacho Porteño, el Riacho He Hé y el Sistema de Riacho Monte Lindo Grande, que, como sabemos, también alimenta a todo lo que es el sistema de las localidades de Pozo del Tigre, Estanislao del Campo, Ibarreta, Fontana, Palo Santo y Pirané”.

“Y el canal lateral a la Ruta 28, con destino hacia la localidad de Las Lomitas, con un caudal satisfactorio hacia lo que es la reserva de agua cruda que tiene el Servicio Provincial de Agua Potable en esa localidad”, añadió.

Por ende, Zambón aseguró que el agua que ingresó es “suficiente” y está “bien manejada” por el Gobierno provincial por lo que, estimó, “tiene que satisfacer en todo el ciclo hidrológico de 12 meses hasta el reinicio del nuevo período natural de crecida, que sería el próximo ciclo hidrológico”.

Bermejo

Por su parte, el río Bermejo, también respondió de forma parecida, indicó el especialista, porque también tuvo estos dos frentes de tormentas “importantes” sin “mayores problemas”.

“Uno que aconteció a mediados de enero; y el actual, el 7 y 8 de este mes, también sale de la zona pre cordillerana en Pozo Sarmiento con unas alturas de valor mediano, pero al entrar a la región chaqueña, suele desbordar en territorio salteño, tanto por margen derecha como por margen izquierda”, argumentó.

Este último margen es “el que nos corresponde a nosotros”, hacia el cardinal Norte, “alimentando el valle de la cuenca del Riacho Teuquito que acompaña lateralmente al río Bermejo en toda su trayectoria, desde los inicios en territorio salteño, hasta aproximadamente la desembocadura de este riacho, en el embalse del complejo hidrológico de Laguna Yema”.

“Estos desbordes se producen aproximadamente entre 60 a 70 kilómetros al oeste de línea Barilari, en forma de manto, con velocidades muy reducidas, muy bajas, y van alimentando en en su transitar, todo el sistema del valle del Riacho Teuquito”, reiteró.

En ese marco, Zambón aseguró que, en la jornada del pasado martes, ingresó al territorio formoseño, “siempre conduciendo las aguas por este importantísimo curso fluvial que es el Riacho Porteño, que muchas veces está inactivo porque siempre espera o los pulsos de grandes precipitaciones o de desbordes, como es en este caso del río Bermejo”.

“La alimentación, finalmente, al embalse de Laguna Yema es muy importante porque es agua libre de sedimentos, es pura, cristalina, a diferencia de, por ejemplo, el ingreso por otros sectores, donde la carga de sedimentos del río Bermejo siempre es un elemento a tener en cuenta. En este caso es libre de sedimentos porque ya decantan en el sector salteño”, cerró.



