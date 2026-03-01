La Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad no habilita a la Secretaría de Discapacidad a realizar nuevas auditorías a los pensionados

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que, la Secretaría Nacional de Discapacidad con el dictado de una nueva resolución vinculada a las pensiones no contributivas por discapacidad, se atribuye facultades legislativas que no posee y mediante la reglamentación de la Resolución Nº 1/2026, estableció un proceso de conversión de las pensiones no contributivas al régimen de “Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social”, siendo que el Decreto Reglamentario Nº 84/26 da lugar a auditorías generales sobre las pensiones, lo cual no surge del espíritu de la Ley Nº 27.793 y por ello, se ha solicitado, se deje sin efecto, no solamente la Resolución antes citada, sino también, el Art. 12 del Decreto. Además, el proceso previsto no resulta claro respecto de los plazos de inicio y finalización, y tampoco sobre los criterios por los cuales una persona beneficiaria podría quedar comprendida en uno u otra categoría de revisión (es decir, con validación reforzada o con requerimientos específicos). Esta falta de precisión genera incertidumbre y puede repercutir negativamente en las personas con discapacidad y sus familias. Asimismo, el plazo de 30 días hábiles estipulado para presentar información o documentación no contempla la realidad que atraviesan las personas con discapacidad. En la práctica, muchas gestiones necesarias -como obtener turnos médicos- pueden demorar más de un mes, y eso puede derivar potencialmente en la pérdida del beneficio previsional. Por último, es importante destacar que cualquier proceso de evaluación o verificación socioeconómica debe respetar el principio de no regresividad en materia de derechos, garantizando que las personas con discapacidad no queden en una situación menos favorable que la que tenían antes de la implementación del mismo. Asimismo, se ofreció a los interesados que reciban cualquier citación o posean dudas sobre el particular, concurrir a la Sede de esta Institución sito en calle Padre Patiño Nº 831 en los horarios de 8:00 a 13:00 y/o de 18:00 a 20:00 horas o a los teléfonos 370 4436320 – 4436379 - 0800 444 1770 y/o a través de los correos electrónicos Institucionales denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar.



