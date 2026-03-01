Siguen los ensayos en el marco de los preparativos para la Cantata Fundacional

La directora de Acción Cultural y a cargo de la Subsecretaría de Cultura, Graciela Marechal, se refirió a la Cantata Fundacional, el evento a desarrollarse el próximo 7 de abril en la avenida 25 de Mayo, frente al Museo Histórico y Regional “Juan Pablo Duffard”, en la ciudad de Formosa.

Tal como sucede todos los años, su realización está fijada a partir de las 23.30 horas, en conmemoración al 8 de abril, día de la fundación de la ciudad de Formosa, que estará cumpliendo 147 años.

Por ese motivo, la funcionaria indicó que “estamos en pleno ensayo” de esta propuesta que “es abierta a todo público”, por lo que invitó a la ciudadanía a que se “acerquen a compartir este acto conmemorativo tan importante para nosotros”.

En ese sentido, señaló que “varios organismos” están formando parte de los preparativos de este tradicional evento. Expuso que confluirán en él la Banda de Música de la Policía de Formosa, profesores del Instituto Superior de Arte “Oscar Alberto Albertazzi” (ISA), también el director de esa institución el profesor Sergio Irala, quién dirigirá a los músicos que interpretarán la Retreta Fundacional “Historia de sueños”.

Esta obra es de autoría del exsubsecretario de Cultura, Jorge Santander, resaltó. “Además acompañarán los profesores, cantantes y músicos del área como así artistas y bailarines invitados”, completó la funcionaria, de cara al 147° aniversario de la ciudad de Formosa.



