Vera: “Desde Formosa podemos mostrar que otra Argentina diferente es posible”

El legislador justicialista enfatizó que aún cuando “se han perdido más de 400 mil millones de pesos con esta gestión nacional, Formosa está firme, de pie y avanzando”.

El diputado provincial Rodrigo Vera se refirió al discurso que el gobernador Gildo Insfrán pronunció este domingo 1° de marzo en el inicio del período de sesiones ordinarias en la Legislatura de Formosa.

“Cuando uno lo escucha al Gobernador en cualquier discurso, y especialmente el 1° de marzo, tiene una gran ventaja, porque pareciera que puede leer el futuro de las cosas que van pasando. Él mismo contó en la campaña de 2023 lo que iba a ocurrir si ganaba el Gobierno libertario, y el tiempo le dio la razón”, puso de relieve al dialogar con AGENFOR.

Lamentó que “hoy estamos en una Argentina con postales tristes, con familias que no llegan a fin de mes, con políticas estatales que se están desmantelando y desprotegiendo a la gente”, contraponiendo que “tenemos una provincia que, como bien lo explicó el Gobernador en su discurso, está organizada y funcionando”.

Y ahondó al destacar que ante “ante cada daño del Gobierno libertario, hay una respuesta del Gobierno provincial que nace del compromiso del gobernador Insfrán con el pueblo formoseño, que lo ha votado en una cantidad de votos que no existe en otra parte de la República Argentina”.

Contundente, hizo notar que “a pesar de que Formosa ha perdido más de 400 mil millones de pesos con esta gestión nacional, aún así hay políticas en salud, en educación, en producción, en ciencia y tecnología, para las mujeres, para los adultos mayores”, lo cual demuestra que “Formosa está firme, de pie y avanzando”, robusteció.

Recalcó los “importantes anuncios” que hiciera el mandatario formoseño, como “la nueva etapa del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia”, lo que posicionará a Formosa con “uno de los mejores centros públicos de salud de la Argentina y de esta parte del Continente”.

Del mismo modo, también mencionó a “las obras de agua potable que han sido paralizadas por la Nación”. “El Gobernador comunicó que con fondos propios se van a finalizar las de la zona sur de la ciudad capital o en sectores de anegamientos, como ocurre cerca del Estadio Cincuentenario”, resaltó el legislador.

“Lo mismo en educación, con inversiones muy importantes para terminar escuelas que no existen en ninguna otra parte de la Argentina”, marcó.

Por todo ello, el diputado Vera instó a “valorar lo que está ocurriendo en la provincia”, ya que “a pesar del contexto nacional” adverso, “podemos defender eso que tenemos, y también animarnos desde Formosa a mostrar que otra Argentina diferente es posible”, asegurando que “todos los argentinos necesitamos una Patria mejor”.



