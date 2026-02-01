Turismo, deportes y seguridad, tres ejes relevantes abordados por el Gobernador en su discurso

El primer mandatario inauguró el 53° período de sesiones ordinarias en la Legislatura de Formosa, destacando las concreciones en infraestructuras, las propuestas para disfrutar de la temporada de verano y el trabajo coordinado con la fuerza policial.

Turismo social, deportes y seguridad fueron tres de los temas que el gobernador Gildo Insfrán aludió en su discurso ante la Cámara de Diputados, al dejar abierto el nuevo año parlamentario este domingo 1° de marzo.

Inició hablando de turismo social, explicando que con el propósito de fomentarlo, “en el año 2025 se llevaron a jubilados formoseños, tanto de la Caja de Previsión Social como de la ANSES, a conocer el Bañado La Estrella”.

También, más de 2500 jóvenes de 30 localidades recorrieron distintos puntos de Formosa a través de “Conociendo Mi Provincia”, programa del Gobierno provincial que es ejecutado por el Ministerio Secretaría General del Poder Ejecutivo y, a través del cual, se promueve la llegada de niños y adolescentes del interior para conocer los distintos atractivos de la Capital.

Además, destacó a las Fiestas Nacionales del Pomelo, de la Corvina de Río y los festivales que se realizan en las distintas localidades, los cuales “atrajeron a miles de formoseños, como así también a visitantes de otras provincias y países limítrofes, dinamizando a las economías locales”.

Deportes

En cuanto al ámbito deportivo, estimó que “la práctica deportiva es un derecho humano fundamental que permite la formación integral y saludable de las personas en todas las etapas de la vida, tal como lo consagra el nuevo artículo 52 de la Constitución Provincial”.

“Este es el fundamento de la sostenida inversión que se realiza en infraestructura deportiva”, acentuó y repasó que en el 2025 se inauguraron la nueva pista de atletismo y la pileta olímpica climatizada, la cual “alcanza estándares de nivel mundial y permite competencias internacionales de alto rendimiento”.

Además, se habilitaron el Polideportivo Ezequiel Palacios en San Martín Dos, los polideportivos de Fontana, de El Espinillo, de Tres Lagunas y dos en Clorinda, en los barrios Porteño Norte y 300 Viviendas.

También, sumó los avances de estas mismas obras deportivas en Ibarreta, San Hilario, Pastoril y Pozo de Maza.

“En cuanto a la práctica del fútbol, se inauguraron los estadios del Club Fátima y Villa de Rosario de Formosa, 29 de Septiembre de Laguna Naineck, Trifón Sanabria de La Primavera, el estadio de Los Chiriguanos y está en construcción el de Laguna Yema”, agregó.

En relación al deporte comunitario, indicó que “se dio continuidad a la segunda edición de los Juegos Provinciales Evita, con 22.800 participantes en categorías juveniles, deportes adaptados y personas mayores”.

Y subrayó que “las mujeres se destacaron en el cuarto Torneo de la Amistad de Fútbol Femenino en Clorinda, con la participación de 2300 jugadoras y 115 equipos”.

Además, remarcó que para las políticas del Estado provincial, “los complejos de piletas son verdaderos espacios de encuentro y recreación para las familias”.

Es por ello que recordó que “el año pasado se informó que estaban en construcción los de General Belgrano, Tres Lagunas, Misión Tacaaglé e Ingeniero Juárez”, y expresó: “Hoy les vengo a decir que esas obras están terminadas y siendo disfrutadas por las familias de esas localidades y pueblos aledaños”.

Sobre las propuestas de colonia de vacaciones y pileta libre que se realizaron este verano, tanto en el Parque Acuático “17 de Octubre” y en el Complejo del Paraíso de los Niños, “se recibieron más de 480 mil visitas en ambas instalaciones” y acentuó que esto significa que “el disfrute que antes era un privilegio de unos pocos, hoy está al alcance de todos”.

Seguridad

Respecto de la seguridad, el primer mandatario indicó que “desde la política se la afianzó con protagonismo comunitario, trabajo coordinado de todos los organismos del Estado y la acción de la fuerza de seguridad provincial”.

“El compromiso demostrado por ella en las acciones de Policía comunitaria y de cercanía, evidencian la multidimensionalidad de la tarea de seguridad en estos tiempos. Este servicio esencial para la comunidad, fue reforzado con la entrega de 50 camionetas nuevas, además de la permanente dotación de uniformes y el equipamiento necesario para la función”, señaló.

Para cerrar, hizo notar que “la adecuada prestación de esta tarea, así como el cuidado del personal policial, requieren de planificación y el acompañamiento firme y leal de todas las jerarquías”.



