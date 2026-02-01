Insfrán anunció que Formosa avanza hacia la producción propia de insumos para el diagnóstico oncológico

En la apertura de sesiones ordinarias, el gobernador Gildo Insfrán anunció una inversión de $12.800 millones para concretar la última etapa de la puesta en marcha del ciclotrón del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pte. Dr. Néstor C. Kirchner”, que producirá en Formosa los insumos para diagnósticos oncológicos y otras enfermedades graves, eliminando la dependencia de Buenos Aires y garantizando el acceso permanente a estudios de alta precisión.

El sistema público de salud de Formosa avanza hacia un punto de inflexión histórica. Ante la Asamblea Legislativa, el Gobernador Gildo Insfrán confirmó que se iniciará con la última etapa de obras para la puesta en marcha del ciclotrón, un acelerador de partículas de última generación instalado en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia.

Gracias a una decisión estratégica y fundamental del Gobierno provincial, Formosa producirá íntegramente radiofármacos para diagnósticos de altísima precisión, un recurso que hoy es trasladado desde Buenos Aires bajo estrictos y costosos operativos logísticos. La gestión provincial invirtió 12.800 millones de pesos, según indicó Insfrán, para finalizar con la obra civil y avanzar en su habilitación por parte de los organismos competentes.

“Ya son 1115 los pacientes que finalizaron su tratamiento en el Centro de Medicina Nuclear. Quiero anunciarles hoy que vamos a iniciar la etapa final de la puesta en marcha del ciclotrón, que comprende la finalización de la infraestructura civil y la adquisición de equipamiento especializado con inversión estimada en 12.800 millones de pesos. Este avance nos permitirá producir radiofármacos para el diagnóstico de alta precisión consolidando la soberanía tecnológica y sanitaria en un área crítica”, dijo Insfrán.

“Con el ciclotrón brindaremos más cobertura y mejores tratamientos a los formoseños, consolidándonos como un centro público de referencia en medicina nuclear para la región con capacidad de abastecer a otras provincias y a países vecinos”, destacó.

La importancia de este anuncio radica en que el ciclotrón otorgará autonomía productiva y permitirá un salto científico, porque profundizará la investigación en radiofarmacia. El ciclotrón está dentro de un búnker donde se debe llevar adelante una compleja obra de ingeniería civil que incluye a su sistema de seguridad. Un equipo de seis profesionales formoseños fue capacitado para usarlo.

Soberanía sanitaria

Para entender la importancia del ciclotrón es necesario mencionar que los radiofármacos son traídos desde Buenos Aires y tienen una vida útil extremadamente corta, de apenas dos horas, lo que obliga a los profesionales locales a realizar cálculos precisos para coordinar los vuelos sanitarios con la atención de los pacientes, que ante cualquier eventualidad se quedan sin el insumo.

Con la activación del ciclotrón —un modelo General Electric PETtrace serie 800 con potencia de 16,5 MeV— Formosa “completará el ciclo de la medicina nuclear”, garantizando que el insumo se genere, se fraccione en radiofarmacia y se aplique al paciente.

Con este equipo la persona que atraviesa una enfermedad oncológica o alguna otra dispondrá de los radiofármacos necesarios para el diagnóstico, sin sufrir la incertidumbre de si llegará o no de Buenos Aires.

El ciclotrón podrá abastecer no solo la demanda actual y futura de Formosa, sino también la de otras provincias. Según Martín Mutuberria, gerente general de la Fundación Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Néstor Kirchner”, podría abastecer hasta 20 centros de medicina nuclear, aunque aclaró que la cantidad está atada a las estrictas autorizaciones de los organismos competentes, como la ANMAT.

“La producción de radiofármacos está concentrada mayormente en Buenos Aires, por lo que el ciclotrón nos permitirá realizar diagnósticos con mayor frecuencia y en mayor cantidad, dando una mejor calidad de atención”, aclaró.

La autonomía local permitirá consolidar una nueva industria de producción de radiofármacos y alcanzar soberanía tecnológica y científica. Mutuberria incluso mencionó la posibilidad de “invertir la ecuación” y trasladar radiofármacos a Buenos Aires.

Será un logro de soberanía sanitaria que contrasta con un contexto nacional donde se recorta a la salud. Formosa en cambio sostiene una inversión estratégica para el acceso universal a tecnología de punta.

Posición estratégica

Mutuberria destacó que el Gobierno invierte para que “el Centro integre todo lo que es la medicina nuclear en el diagnóstico, tratamiento y próximamente en la producción de radiofármacos. Formosa consolidará una posición estratégica que fortalece al sistema de salud provincial y toda la región”.

El equipo es una maravilla de la ingeniería nuclear, subrayó. El búnker tiene un sistema de seguridad de ocho tanques de acero inoxidable con agua borada y plomo, diseñado para contener la radiación, por ello se demanda “una ingeniería definitiva, la adquisición de equipamiento especializado y la finalización de la infraestructura civil necesaria para poner en funcionamiento al ciclotrón y la radiofarmacia”.

Los profesionales formoseños fueron capacitados específicamente para este hito. Son ingenieros electromecánicos y electrónicos, técnicos especializados en celdas y en la operatoria del ciclotrón, bioquímicos y técnicos químicos para radiofarmacia y control de calidad, que se han formado para cumplir con los requisitos de la Autoridad Regulatoria Nuclear.

Con este anuncio, Formosa se posicionará como un centro de referencia a nivel nacional, garantizando el derecho de acceso a la salud pública de alta complejidad. La puesta en funcionamiento del ciclotrón es un hito con el cual la provincia pone a la persona como centro de su política pública, demostrando que un Estado presente y activo permite que las personas puedan curarse en su lugar de origen.



