Una mujer ingresó sin signos vitales a un centro de salud

• La autopsia arrojó como causal de la muerte un “paro cardiorrespiratorio no traumático”

Efectivos de la Comisaría Seccional Séptima tomaron conocimiento sobre el ingreso de una mujer sin signos vitales al centro de salud del barrio Juan Domingo Perón, de esta ciudad, razón por la cual la jueza de Instrucción y Correccional N° 5, Dra. Laura Karina Paz, ordenó que se realice la autopsia al cuerpo y se inicie un expediente judicial.

Este martes último, alrededor de las 20:00 horas, la mujer de 30 años fue llevada en un vehículo particular por su pareja y su hermano para recibir asistencia y pese a los esfuerzos del personal de salud, estaba sin signos vitales.

La situación fue informada a la fiscal de turno Dra. Cinthya Andrea Vitti y a la jueza de turno Dra. Laura Karina Paz, magistrada que ordenó las actuaciones y la autopsia por parte del médico forense judicial.

Con la colaboración del personal del Cuerpo de Bomberos, se trasladó el cuerpo de la mujer hasta la Morgue Judicial, en el barrio San Antonio, para la correspondiente necropsia.

Se recibió las declaraciones testimoniales a la pareja y al hermano de la mujer, procediéndose además, de manera preventiva, el secuestro del libro de novedades del centro de salud a los fines investigativos.

Luego el médico forense informó que la causa de la muerte fue un “paro cardiorrespiratorio no traumático”, asociado a edema agudo de pulmón y otras afecciones, descartándose signos de muerte violenta.

Después el cuerpo fue entregado a sus familiares, para las exequias; mientras que por el caso se inició un expediente judicial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



