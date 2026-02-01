En Las Delicias secuestraron marihuana, psicofármacos, dinero y objetos robados

• Tomaron intervención los juzgados de Instrucción y Correccional N° 4 y del fuero contra el Narcocrimen

Efectivos del Departamento Informaciones Policiales esclarecieron un caso de robo a mano armada perpetrado días atrás en un comercio del barrio La Pilar, mediante un trabajo de investigación que incluyó un allanamiento en Las Delicias.

El ilícito quedó registrado por las cámaras de seguridad ubicadas en el sector de ferretería del local, en cuyas imágenes se pudo ver que un individuo sustrajo varias herramientas y los ocultó entre sus prendas de vestir.

Los empleados lo descubrieron y lo llevaron al sector de sanitario a fin de realizarle una requisa, pero el delincuente sacó un revólver, controló la situación y se dio a la fuga en una motocicleta Honda XR de 150 cilindradas.

Durante esa investigación, detuvieron a un hombre de 23 años, sindicado como responsable del delito en la calle Ejército Argentino al 900 del barrio La Pilar, quien opuso una tenaz resistencia y lesionó a dos policías.

En medio del procedimiento, se secuestró en poder del violento sujeto un revólver cargado, una navaja y la motocicleta en la que se desplazaba.

El trabajo de campo continuó y todos los elementos de pruebas fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial.

A partir de una minuciosa tarea investigativa desarrollada por los policías, identificaron un inmueble en el barrio Las Delicias que funcionaba como centro de acopio y refugio del presunto autor.

Mediante el análisis de las pruebas reunidas, el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial ordenó el allanamiento que se realizó el lunes al mediodía.

Como resultado de la requisa, se secuestraron las prendas de vestir utilizadas durante el ilícito, herramientas varias denunciadas como sustraídas, marihuana, psicofármacos, balanza de precisión, elementos de almacenamiento de drogas, cuatro celulares, una impórtate suma de dinero, entre otros elementos de interés.

Además hallaron un cargador de arma de fuego sin cartuchos en su interior, dos vainas servidas, calibre 38 y 32 milímetros, una picana eléctrica; más una bicicleta rodado 29.

También se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Dirección General de Drogas Peligrosas y todo fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen.

Los elementos secuestrados fueron trasladados hasta la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.