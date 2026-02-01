Renovaron la plaza del barrio 2 de Abril que ahora lleva el nombre de Tiago Benjamín Retamozo

En la tarde del viernes quedó habilitada la remozada plaza del barrio 2 de Abril, que lleva a partir de ahora el nombre de Tiago Benjamín Retamozo, fallecido en el año 2009. Estuvieron presentes, la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo y equipo del área; el juez de Faltas, Juan Manuel Oviedo, la madre de Tiago y vecinos del barrio.

El renovado espacio recreativo, cuenta ahora con juegos infantiles nuevos y un espacio verde apto para disfrutar en comunidad.

La obra forma parte de las acciones que lleva adelante la Secretaría de Acción Social para recuperar espacios públicos en los barrios de la ciudad. En este caso, todo el proceso se hizo en diálogo con la madre de Tiago y con vecinas del sector, que propusieron el homenaje y acompañaron la definición de las mejoras.

"Esta plaza tiene una historia, y hoy le devolvemos la dignidad que merece. Esto no salió de un escritorio: salió de hablar con los vecinos, de escuchar a la mamá de Tiago, de consensuar con las mujeres del barrio. Así trabajamos nosotros, de ida y vuelta", afirmó Cattáneo.

Sobre la decisión de intervenir en esa zona, la funcionaria explicó que la presencia del Centro Cívico hacía necesario un espacio público acorde. "Los chicos merecen jugar seguros y las familias merecen un lugar de encuentro que esté a la altura de su barrio", sostuvo.

"Ponerle el nombre de Tiago a esta plaza es ponerle memoria al barrio. Hoy su mamá y las vecinas pueden ver que la comunidad no se olvidó", agregó Cattáneo. Y cerró: "Cada espacio que recuperamos es una forma de decirle al barrio que importan. Que sus hijos importan. Que su historia importa. Y que nosotros estamos acá para acompañarlos".



