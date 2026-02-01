Se realizó el lanzamiento de la siembra de segunda en Lugones

En la jornada productiva estuvieron presentes autoridades provinciales y municipales, así como productores.

En localidad de Fortín Cabo 1° Lugones, en la chacra del productor Rufino Gordillo, se llevó a cabo el lanzamiento de la siembra de maíz, cucurbitáceas y hortalizas, en el marco del acompañamiento del Gobierno de Formosa a los pequeños productores.

Esta actividad fue coordinada por el Instituto PAIPPA, el Ministerio de la Producción y Ambiente y los Municipios de Fortín Cabo 1° Lugones, General Belgrano, General Güemes y San Martín Dos.

Se abordaron criterios técnicos de la siembra de segunda y la humedad óptima del suelo. Además, se entregaron semillas certificadas y semillas para huertas familiares a los productores con suelo preparado de las localidades mencionadas.

“El PAIPPA está presente los 365 días del año, con trabajos intensos y apoyo al pequeño y mediano productor”, subrayó Rubén Solalinde, coordinador del organismo en la zona norte del territorio provincial.

En testimonios recabados por AGENFOR, puso en valor que “la decisión política de nuestro gobernador Gildo Insfrán es que la institución esté al servicio de las familias paipperas”, de allí que, bajo ese propósito, “las diferentes actividades se realizan en todos y cada uno de los rincones de nuestra provincia”.

Fue así que “este martes 3 tuvimos la jornada en Lugones, luego va a ser en Las Lomitas y así se seguirán desarrollando en todo el ámbito provincial”.

Enfatizó que este trabajo mancomunado de “todos los organismos del Estado provincial es todos los años, sin tener en cuenta épocas eleccionarias, porque este año no hay elecciones y todo se desarrolla con el mismo compromiso e igualdad”.

Ello en total contraste con el Gobierno libertario nacional, al cual reprobó diciendo que “desde ese contubernio con algunos sectores aliados han hecho este mazazo a la clase obrera” que fue la reforma laboral.

Y cargó duramente al manifestar que “lo que más sorprende son algunos representantes de nuestra provincia que festejan este tipo de hechos que van totalmente en contra de los derechos de los trabajadores”.

“Es muy doloroso lo que ha pasado y más dolorosa aún la traición hacia la clase trabajadora”, lamentó.

“Incluso de algunos que en algún momento estaban en las filas del Peronismo que hoy están con los libertarios, que defienden y apuestan a la destrucción del Estado a nivel nacional, pero exigen cosas del Estado a nivel provincial. Es una falta de respeto total hacia los formoseños”, sentenció.



