Un motociclista falleció tras impactar contra un montículo de tierra

• La víctima fue identificado como Alejandro Martín Rivero

Efectivos del Destacamento El Resguardo y de la Comisaría de Palo Santo intervinieron tras tomar conocimiento por parte de transeúntes sobre la presencia de una motocicleta recostada a la vera del puente sobre el riacho Montelindo, en jurisdicción de El Resguardo.

El hecho ocurrió este martes a las 06:30 horas, al constituirse en el lugar, los uniformados constataron la existencia de una motocicleta marca Honda Titán 150 cilindradas, y a unos siete metros cuesta abajo, en el sector seco del riacho, el cuerpo de un hombre.

De manera inmediata se intentó auxiliarlo, determinándose que ya no presentaba signos vitales. Mediante la documentación que portaba se logró establecer que se trataba de Alejandro Martín Rivero, domiciliado en la localidad de General Manuel Belgrano.

De las diligencias realizadas por personal de la Delegación de Policía Científica Pirané, se estableció que el rodado circulaba por la Ruta Provincial N° 23 en sentido Sur–Norte y, al llegar a la altura de un establecimiento educativo, impactó frontalmente contra un montículo de tierra ubicado en uno de los laterales de la ruta, provocando que el conductor perdiera el control, fuera despedido y cayera hacia la zona baja del puente, mientras que la motocicleta terminó su recorrido a un costado del zanjón.

El examen del cuerpo evidenció lesiones de extrema gravedad, confirmándose posteriormente mediante certificado médico que la causa del deceso fue traumatismo cráneo encefálico producto del siniestro vial.

En el lugar trabajaron efectivos de la Unidad Regional N° 2, personal de la Comisaría Palo Santo, Destacamento El Resguardo, Policía Científica y Cuerpo de Bomberos de Pirané, quienes realizaron el levantamiento y traslado del cuerpo al Hospital de Palo Santo.

El hecho fue puesto en conocimiento del Juez de Turno Dra. Karina Paz quien dispuso que se labre el expediente respectivo y traslado del cuerpo hasta el hospital de Palo Santo, posterior sea entregado a sus familiares para las exequias.