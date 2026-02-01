Se dio apertura al ciclo lectivo 2026 en los institutos policiales

La ceremonia se realizó en el Polideportivo Policial “28 de Mayo” con la presencia de autoridades provinciales y de la fuerza.

Con el inicio del ciclo lectivo 2026, más de 400 jóvenes de distintos puntos de la provincia cursarán sus estudios tanto en el Instituto Superior de Formación Policial como en el Instituto de Formación y Capacitación para el Personal Subalterno, sumados a los más de 1.400 efectivos que realizaran el Curso de Capacitación, Actualización y Perfeccionamiento.

El acto apertura para los institutos policiales se realizó este martes a las 9:00 horas en el Polideportivo Policial “28 de Mayo”, con la participación de autoridades gubernamentales, jefes policiales, docentes, cursantes, familiares y medios de comunicación.

La ceremonia fue presidida por el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, Dr. Jorge Abel González, acompañado por el jefe de Policía, Comisario General licenciado Juan Moisés Villagra, el subjefe de Policía, Comisario General Dr. Norberto Rubén Mauri y el director general de Institutos Policiales, Comisario Mayor Alfredo Daniel Garro.

Asistieron además el subsecretario de Lucha contra el Narcocrimen, Comisario General (R) Juan Bernabé Escobar; la subsecretaria de Justicia, Dra. María Higinia Sena; ex jefes y subjefes de Policía en situación de retiro; el diácono permanente de la Pastoral Policial, profesor Roberto González; comisarios generales integrantes de la Plana Mayor Policial; oficiales superiores, jefes, subalternos y personal subalterno con prestación de servicios en las distintas dependencias de esta ciudad capital; cursantes, cadetes y aspirantes de los distintos institutos de formación, quienes, junto a familiares de los mismos, dieron el realce a tan importante acontecimiento.

La apertura formal del ciclo se realizó según las disposiciones de la Jefatura de Policía, habilitándose las actividades académicas en el ámbito de la Dirección General de Institutos Policiales.

En este período cursarán el tercer año 50 cadetes y 58 el segundo año de la carrera de Oficiales de Policía con Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Penitenciaria del Instituto Superior de Formación Policial.

Por su parte, unos 338 jóvenes ingresarán como aspirantes a Agentes de Policía en el Instituto de Formación y Capacitación para el Personal Subalterno.

Cursos regulares

De igual manera, 30 comisarios, 40 oficiales principales, 90 oficiales subinspectores, 237 cabos primeros, 563 cabos y 485 agentes de Policía participarán del “Curso Regular de Capacitación, Actualización y Perfeccionamiento en modalidad virtual”, con el objetivo de fortalecer la profesionalización permanente de los policías en actividad, a fin de ganar eficacia y eficiencia en la respuesta que se brinda a la comunidad formoseña.

Durante el acto, se realizó una invocación religiosa y bendición del ciclo lectivo a cargo del diácono permanente de la Pastoral Policial, profesor Roberto González.

Luego hicieron uso de la palabra el director general de Institutos Policiales, el subjefe de Policía y el ministro de Gobierno, quienes destacaron la importancia de la formación integral como pilar fundamental para consolidar una institución comprometida con la protección de la vida y los bienes de la comunidad.

Las autoridades resaltaron que la seguridad pública constituye un componente esencial de la paz social y del proyecto de Estado provincial, subrayando que la educación y capacitación permanente permiten consolidar el perfil de un funcionario policial con sólidos valores éticos, respeto por los derechos humanos y preparación para intervenir tanto en procedimientos de rutina como en situaciones de conflictividad social.