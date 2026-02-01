La Policía detuvo a un hombre, allanó su vivienda y secuestró estupefacientes

Fue un trabajo en conjunto de la subcomisaría del barrio Guadalupe y la Dirección General de Drogas Peligrosas

Un amplio trabajo de investigación derivó en la detención de un sujeto, el allanamiento en una vivienda del barrio Fontana de esta ciudad y el secuestro de cocaína, dinero y teléfonos celulares, entre otros elementos de interés en la causa.

El hecho ocurrió días atrás, cuando el personal de la Subcomisaría Oficial Principal Enri Omar Alvarenga identificó a un hombre y constató que tenía en su poder tres envoltorios de cocaína, todos fraccionados, teléfonos celulares y una balanza de precisión.

Luego se dio intervención a la Dirección General de Drogas Peligrosas y mediante el análisis de las pruebas reunidas, el juez de Instrucción y Correccional del Fuero contra el Narcocrimen, Dr. José Luis Molina, ordenó allanar la casa del individuo en el barrio Fontana.

Allí se secuestraron restos de cocaína, elementos de corte y estiramiento, mientras que el detenido fue notificado de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial.