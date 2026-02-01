Un motociclista ebrio embistió a una motorizada policial

• Ocurrió sobre la Colectora Norte de la Avenida Gendarmería Nacional, de esta ciudad capital

Una motorizada policial durante tareas de patrullaje fue colisionada por un sujeto, de 28 años, al mando de una Motomel Blitz a quien mediante la prueba de alcotest se confirmó que estaba bajo los efectos de alguna bebida alcohólica.

Efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta tomaron conocimiento de un siniestro vial sobre la Colectora Norte de la Avenida Gendarmería Nacional, fueron hasta el lugar y entrevistaron a un oficial a cargo del dispositivo de seguridad, quien relató la situación.

Luego se les realizó la prueba de alcotest a ambos, donde se constató que el conductor de la Motomel Blitz arrojó 1.97 alcohol en sangre, en tanto que al uniformado dio negativo.

Personal de la Dirección de Policía Científica documentó la escena del hecho y el infractor fue trasladado hasta la dependencia policial a los fines contravencionales quedando el rodado secuestrado a disposición del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de la ciudad.








