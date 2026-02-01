La Policía sacó de circulación a 62 conductores alcoholizados

• Durante los controles, se labraron más de 217 actas de infracción

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En ese amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alómetros a 2.762 personas y con prueba de alcohotest a 127 personas, labraron 217 actas de infracción y detectaron a 62 conductores alcoholizados, en toda la provincia.

También, sacaron de circulación unas 26 motos y retuvieron 102 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Seguridad deportiva

La Policía diagramó operativos de seguridad deportiva el domingo, en el marco del “Torneo Federativo de Clubes”, disputado en el Club Fontana, entre el club Inter de Barrio Obrero y el equipo Libertad.

Por otra parte, como Formosa fue sede de la Copa Panamericana y Campeonatos Sudamericanos de Triatlón 2026, más de 100 efectivos policiales formaron parte del dispositivo de seguridad del Paseo Costanero Vuelta a Formosa, en el marco de un imponente marco de público.

Además de la destreza física demostrada por los competidores de las delegaciones de los distintos países, sobresalió la cordialidad de la comunidad formoseña y la imponente infraestructura de la costanera, rodeada del majestuoso paisaje que amalgama su zona boscosa con el Río Paraguay.

Seguridad ciudadana

En tanto en el interior provincial, los uniformados bridaron seguridad en las distintas localidades durante los corsos barriales.

Además, en la ciudad capital se movilizaron más de 5.065 personas en los distintos locales bailables donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades. (Con foto).







