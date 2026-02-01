Formosa: Equilibrio Fiscal, Inversión Productiva y Respaldo a las PyMEs
El presidente de la Federación Económica de Formosa, Enrique Zanin, destacó el discurso del gobernador Gildo Insfrán, quien confirmó un superávit financiero de más de 34 mil millones de pesos. Este resultado consolidado, alcanzado pese a un contexto de restricciones, demuestra una gestión responsable, con equilibrio fiscal por 24 años consecutivos.
Zanin resaltó que, además, se otorgaron 591 mil millones de pesos en créditos junto al CFI, destinados a PyMEs, mujeres empresarias y proyectos productivos. También se subsidiaron tasas de interés por 624 millones para proyectos sostenibles, y 2.700 emprendedoras alcanzaron ventas superiores a 98 mil millones de pesos.
Finalmente, subrayó los programas provinciales que alcanzaron a 115 mil familias, amortiguando el impacto de la situación nacional. Pese a recibir recursos seis veces menores per cápita que la CABA, Formosa elige crecer, con un modelo propio que combina responsabilidad fiscal, inversión y desarrollo productivo.