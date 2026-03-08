Un hombre herido tras el derrumbe parcial del techo en un complejo de alquileres

El incidente se produjo tras la caída de un tanque de agua de 1.000 litros que se encontraba sobre la estructura del techo

Efectivos de la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera intervinieron en el derrumbe parcial del techo de un departamento ubicado en un complejo de alquileres en la ciudad de Clorinda, donde un hombre resultó herido.

El hecho ocurrió el sábado último alrededor de las 18:10 horas, cuando a través de la Línea de Emergencia ECO – 911 solicitaron la presencia policial por un derrumbe en un complejo habitacional.

Al llegar al lugar, los uniformados, observaron que en una de las habitaciones un tanque de agua de PVC con capacidad de 1.000 litros cayó sobre la estructura de chapa galvanizada y perfiles de hierro, lo que provocó la caída parcial del techo.

A raíz del colapso, un hombre de 32 años quedó atrapado entre los escombros, quien fue asistido por vecinos y trasladado por personal del SIPEC, hasta el hospital local.

En el lugar trabajaron los efectivos de la Delegación de Policía Científica, quienes realizaron los registros fotográficos.

Por otra parte, integrantes del Destacamento de Bomberos de Clorinda, quienes informaron que el incidente se originó por el desprendimiento del soporte de la cisterna instalada sobre el techo del inmueble.

También, se dio intervención al área correspondiente de la Municipalidad para la asistencia de los ocupantes del inmueble y se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes.