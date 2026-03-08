La Policía recuperó dos motos y detuvo a un hombre

Los procedimientos se concretaron en Pirané y en esta ciudad

Integrantes de la fuerza provincial detuvieron a un hombre y recuperaron una motocicleta tipo 110 cilindradas; y en esta ciudad secuestraron una Honda Wave que registraba pedido de secuestro por Retención Indebida.

El primer procedimiento se concretó en la jornada de este sábado, cuando los efectivos de la Comisaria Pirané investigaban el robo de una motocicleta en el barrio Virgen del Camen, de la localidad de Pirané.

Durante ese trabajo, en el barrio La Esperanza, demoraron a un hombre que registraba pedido de captura en varias causas judiciales por delitos contra la propiedad, quien además circulaba en el rodado en cuestión.

La otra actuación se llevó a cabo en la noche del sábado, cuando los policías de la División Delitos Económicos del Departamento Informaciones Policiales recorrían el barrio La Paulina, de esta ciudad.

Durante esa actividad, verificaron una Honda Wave, estacionada frente a un local ubicado sobre avenida Nestor Kirchner al 7.400 y tras examinar comprobaron que presentaba pedido de secuestro.

En ambos casos, lo incautado y el detenido fueron trasladados hasta la dependencia policial, a disposición de la justicia.







