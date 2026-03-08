Hallaron el cuerpo de un hombre ahogado en el río Bermejo

Los efectivos de la Delegación Unidad Especial de Asuntos Rurales Kilometro 100 y Potrero de los Caballos encontraron a la víctima en las aguasTras una intensa búsqueda, la Policía encontró el cuerpo sin vida de Alexander Ariel Romero de 23 años en el Río Bermejo, en el Paraje Bermejito, a unos 5 kilómetros río abajo del lugar donde fue visto por última vez.El trabajo policial inició tras la denuncia en la Subcomisaría Villa Escolar el sábado último alrededor de las 00:30 horas, por parte de un hombre que expresó que su hijo ingresó al espejo de agua en busca de una caña y fue arrastrado por la corriente.Ante la situación, efectivos de la Subcomisaría Villa Escolar y con la participación de la Delegación Unidad Regional Uno Mansilla, Comisaría Mansilla, Delegación Departamento Informaciones Policiales, del Cuerpo de Bomberos, Delegación Unidad Especial de Asuntos Rurales Kilometro 100 y Potrero de los Caballos, realizaron relevamientos por el terreno y búsqueda vía fluvial por el cauce del Río Bermejo.El grupo de búsqueda estuvo a cargo del jefe de la Delegación Unidad Regional Uno Mansilla, logrando a las 15:30 horas de este domingo hallar el cuerpo del hombre buscado, el cual se encontraba en aguas del Río.El juez de turno ordenó que el cuerpo fuera trasladado a la morgue judicial del barrio San Antonio para la autopsia respectiva. Finalizadas las diligencias procesales, el cuerpo será entregado a familiares para velatorio e inhumación conforme lo dispuesto por la justicia, labrándose un Expediente judicial al respecto.