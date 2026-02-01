Un automóvil embistió a un motociclista por Ruta Nacional 81

Un adolescente de 13 años que se desplazaba como acompañante, se encuentra en cuidados intensivos del Hospital La Madre y el Niño de esta ciudad capital

Un hombre de 69 años conductor de un automóvil Nissan Verza por cuestiones que se tratan de establecer colisionó con una motocicleta conducida por otro sujeto de 42 años que llevaba como acompañante a su hijastro, quien producto del impacto terminó con lesiones de gravedad.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:45 horas de este jueves, cuando los uniformados de la Comisaría Ibarreta verificaron siniestro vial sobre Ruta Nacional 81 a la altura 1379, acceso a la Colonia Aborigen, ensanche norte.

Allí se entrevistaron con el conductor del vehículo, quien comentó que circulaba por la mencionada ruta sentido este-oeste y que por cuestiones que se tratan de establecer colisionó contra la motocicleta que iban en el mismo sentido.

Tras averiguaciones se estableció que ambos ocupantes de la moto no contaban con casco protector colocado.

En el lugar personal de salud trasladó a la víctima al Hospital local y luego fue evacuado hasta el Hospital de la Madre y el Niño, debido a las graves lesiones, donde se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrico, mientras que el conductor permanece en el nosocomio de la localidad de Ibarreta.

En tanto que personal de la delegación Policía Científica documentó el lugar del hecho