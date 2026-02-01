El aumento salarial protege el ingreso de los trabajadores formoseños

El secretario general de ADEFCA e integrante de la Comisión Directiva del CEA, Víctor Alarcón, expresó su valoración ante el anuncio del aumento salarial dispuesto por el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, al considerar que se trata de una medida que contribuye a proteger el ingreso de los trabajadores frente al contexto económico nacional.

El dirigente sindical señaló que el incremento del 14% en los salarios del sector público para el primer semestre del año, junto con la actualización de los sueldos mínimos garantizados y el aumento del 35% en las asignaciones familiares, representa una decisión importante para sostener el poder adquisitivo de los trabajadores activos y jubilados provinciales.

Asimismo, destacó que estas medidas fueron acordadas con las entidades gremiales, lo que demuestra la importancia del diálogo y la participación de los trabajadores en las políticas salariales.

“En un contexto nacional complejo, donde la inflación golpea con fuerza a los ingresos de las familias, toda medida que permita fortalecer el salario y proteger a los trabajadores tiene un valor muy importante”, expresó.

Finalmente, Alarcón subrayó que la política salarial anunciada beneficia tanto a los trabajadores activos como a los jubilados y pensionados provinciales, contribuyendo a sostener el bienestar de miles de familias formoseñas.