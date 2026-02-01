El Colorado adhirió al aumento del 14 por ciento para los trabajadores públicos

Lo informó el intendente de la Perla del Sur, contador Mario Brignole, quien afirmó que luego de escuchar los anuncios realizados por el gobernador Insfrán en la mañana de este miércoles, decidió de manera inmediata adherir a los incrementos del 14 por ciento que impactará en la planta de agentes activos del municipio.

De esta manera se incrementará en 14 por ciento los salarios de los trabajadores, cuyo primer tramo del 7 por ciento se pagará con los sueldos de marzo y el restante en abril.

Asimismo se ha acordado un incremento del 35% en el valor actual de las Asignaciones Familiares.