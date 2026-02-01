Continúan funcionando en el Parque Acuático la escuela de natación y el aquagym

Las actividades gratuitas de aquagym y la escuela de natación que el Gobierno de Formosa brinda todos los años a través del Ministerio de Secretaría General del Poder Ejecutivo siguen desarrollándose en el Parque Acuático “17 de Octubre”.

La coordinadora de ambas actividades, la profesora María de los Ángeles Pereira, confirmó que los interesados aún están a tiempo de sumarse.

“La escuela de natación continúa funcionando de martes a viernes durante todo marzo en el Parque Acuático. Hay tres horarios disponibles, uno para niños, otro para adolescentes y otro para adultos”, explicó y agregó que “cada grupo se divide en principiantes y avanzados”.

Precisó que los profesores a cargo de las clases son cuatro por grupo y cada uno tiene su metodología de enseñanza, porque “hay niños que le tienen miedo al agua, entonces para ellos se buscan otras estrategias, como que aprendan a través de juegos para que puedan desenvolverse dentro del agua y así, de a poco, vayan perdiendo ese miedo”.

En cuanto a los elementos utilizados, comentó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que “están los flota-flotas y las tablitas, para que ellos puedan tener el control de los elementos, manipularlos y así poder ir aprendiendo los diferentes estilos de nado”.

Aquagym

Respecto de las clases gratuitas de aquagyn, informó que seguirán dos semanas más en el Parque Acuático, de 19 a 20 horas, de martes a viernes”.

En ese sentido, remarcó que “aquellos interesados todavía están a tiempo de sumarse. La inscripción se realiza en la entrada del complejo y solo deben llevar el certificado de aptitud física”.



