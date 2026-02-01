Clorinda: Detuvieron a varios sujetos y secuestraron varios objetos

• Las intervenciones se realizaron mediante un trabajo conjunto

Uniformados de la Policía provincial aprehendieron tres individuos involucrados en distintos delitos en la segunda ciudad, razón por la cual quedaron a disposición de la Justicia provincial.

El primer procedimiento lo realizaron integrantes de la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera y Grupo de Operaciones Motorizadas que detuvieron a un hombre tras sustraer dinero junto a otros cómplices.

Todo ocurrió el miércoles último alrededor de las 7:50 horas, cuando personal de la comisaría acudió a un requerimiento en inmediaciones de la calle Italia y barrera donde el damnificado, de 63 años, relató que dos hombres y una mujer forcejearon con él y le sustrajeron 450.000 pesos.

En el lugar, uniformados del Grupo de Operaciones Motorizadas tenían demorado a un sujeto sindicado como uno de los autores del ilícito, quien tenía en su poder 151.000 pesos, dinero que fue secuestrado y restituido a la víctima del ilícito.

La segunda intervención la concretaron miembros de la brigada de investigaciones de la Unidad Regional Tres, quienes detuvieron a un hombre de 30 años y recuperaron un celular de alta gama denunciado como sustraído del baúl de una moto Guerrero Trip, ocurrido en una cancha de fútbol cinco del barrio Centro.

Por el caso, los policías de la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera iniciaron una causa judicial por el delito de “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial.

Por último, integrantes de la misma brigada aprehendieron a un sujeto de 26 años, sindicado como responsable del robo de cables del sistema lumínico del acceso al barrio ACA, sobre Ruta Nacional 11.

La denuncia la realizó un empleado municipal y de inmediato los policías recabaron testimonios de los vecinos, trabajo que permitió identificar a los presuntos autores.

Luego, alrededor de las 18:35 horas del martes, en inmediaciones a la capilla Divino Niño del barrio Aca, apresaron a uno de los responsables, de 26 años.

En todos los casos, los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial, se los notificó de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.echo.