Tres sujetos detenidos por poseer drogas en El Colorado, Herradura y en esta ciudad

La Policía detuvo a tres hombres y secuestró cocaína y marihuana en procedimientos realizados durante recorridas preventivas por diferentes puntos de la geografía provincial.

El primer caso ocurrió en la medianoche del lunes, en el barrio 2 de Abril de El Colorado, donde efectivos identificaron a un hombre de 29 años que llevaba un envoltorio entre sus prendas de vestir.

Durante el análisis de la sustancia, el personal Drogas Peligrosas constató que se trataba de cocaína.

El segundo dispositivo se registró en el barrio La Playa de Herradura, donde demoraron a un sujeto de 33 años. Al momento de su identificación, los uniformados observaron un envoltorio con una sustancia blanquecina en su billetera.

Tras la intervención de los especialistas, se confirmó que contenía cocaína y se procedió a su secuestro.

El último caso se concretó en la noche del lunes, en el puente elevado ubicado por Ruta Nacional N°11, a la altura del barrio Virgen del Carmen de la ciudad de Formosa.

Allí integrantes de la Subcomisaría Puente Uriburu detuvieron a un joven de 23 años, de nacionalidad peruana, quien tenía en su poder un envoltorio con marihuana.

En todos los casos, la droga fue secuestrada y se dio intervención a la Justicia provincial.