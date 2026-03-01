Apresaron a un hombre, secuestraron armas de fuego y animales en cautiverio

• Fue durante la investigación de un caso de robo

Integrantes de la Policía provincial detuvieron a un hombre y secuestraron distintos elementos, en el marco de la investigación de una causa de robo de arma de fuego que derivó en un allanamiento.

Días atrás un vecino denunció que desconocidos violentaron una ventana, ingresaron a su vivienda, en la estancia Santa Olga, y le sustrajeron un rifle calibre 44/40.

De inmediato se iniciaron las averiguaciones y se estableció que un sujeto ofrecía un arma de similares características, lo que permitió orientar la investigación.

Con intervención judicial, efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, personal de la brigada y de campo, realizaron un allanamiento en un domicilio del barrio San Juan I.

Durante el procedimiento, aprehendieron al imputado y secuestraron dos escopetas calibres 16 y 20, sin las documentaciones que acrediten su propiedad.

Además, se hallaron dos chanchos pecarí en cautiverio, que fueron secuestrados por personal de la Unidad Especial de Policía Ecológica.

El detenido fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia provincial, mientras continúan las tareas investigativas a fin de secuestrar el arma denuncian como sustraída.