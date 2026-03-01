Ibarreta: Recuperaron objetos sustraídos de una escuela y un jardín de infantes

• También aprehendieron a los presuntos responsables

El personal de la Comisaría de Ibarreta esclareció un caso de robo ocurrido días atrás en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 408 y el Jardín de Infantes Nucleados N° 18, de la mencionada localidad.

El hecho se registró entre el viernes y sábado de la semana pasada, cuando desconocidos violentaron los accesos del predio del complejo educativo y se apoderaron de dos equipos de aire acondicionado, tres tubos de gas y equipos de música.

Tras tomar conocimiento del ilícito, se inició una rápida tarea investigativa de la que participaron integrantes de las diferentes áreas de la Delegación de la Unidad Regional Cinco, quienes reunieron elementos probatorios que permitieron identificar a los responsables.

Con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia, se libró la orden de allanamiento para tres domicilios del barrio San Miguel.

Los mandamientos judiciales se concretaron en forma simultánea, detuvieron a dos de los delincuentes, secuestraron la totalidad de los bienes denunciados como sustraídos y esclarecieron el caso.

Por su parte, los directivos de ambos establecimientos educativos reconocieron en la Comisaría Ibarreta los bienes recuperados.

A todo esto, un tercer involucrado fue identificado y sería inminente su detención.