Tres individuos fueron detenidos durante la investigación de un caso de abigeato

• También se secuestraron dos rifles, una embarcación sin motor y productos cárnicos. El procedimiento se realizó en un campo ganadero

Efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), Sección Banco Payaguá, detuvieron a tres hombres y secuestraron armas de fuego, una embarcación y la totalidad del producto cárnico sustraído, en el marco de una causa judicial iniciada tras una faena clandestina.

El lunes último, alrededor de las 11:20 horas, el personal tomó intervención ante el caso de abigeato en un establecimiento ganadero de la zona, ubicado a orillas del Riacho Payaguá.

Al verificar el lugar, constataron la faena de un ternero, ultimado con disparos de arma de fuego, estableciéndose que el producto cárnico fue trasladado en una embarcación hasta Payaguá.

A partir de tareas investigativas, los uniformados lograron establecer la identidad de los presuntos autores, quienes fueron demorados mientras deambulaban en la vía pública.

También se ubicó la casa de uno de los involucrados, razón por la cual se concretó una intervención que derivó en el secuestro de la totalidad de la carne, más dos rifles calibre 22, una embarcación sin motor y entre otras cosas.

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial, se los notificó de su situación legal en la causa por “Abigeato”, y quedaron alojados en la dependencia, a disposición de la Justicia provincial. (Con foto)











