Laguna Blanca: Esclarecieron un caso de abigeato calificado que culminó con la detención de dos hombres

• Fue durante un amplio labor investigativo

Efectivos de la Comisaría Laguna Blanca, dependiente de la Unidad Regional Cuatro, detuvieron a un hombre y secuestraron una camioneta en el marco investigativo de una causa judicial por “Abigeato calificado”.

En la mañana del sábado, el propietario de un campo ganadero ubicado en el barrio Dos Bocas, denunció en la comisaría local que sus empleados detectaron que el alambrado lindero a la ruta, camino a Sol de Mayo, estaba cortado y los postes estaban removidos.

Por allí ingresaron tres abigeos montados a caballo y se llevaron dos de sus animales vacunos.

Durante la investigación, sobre un camino vecinal del barrio San Blas, detuvieron a un hombre de 22 años, que circulaba en una motocicleta Keller Cros Clasicc, que tenía manchas de sangre.

El sujeto comentó que había transportado en su motocicleta carne de un animal faenado, mientras que el propietario del campo aseguró a los investigadores que no había autorizado ninguna faena y tampoco existían registros en la comisaría.

Luego se procedió a la aprehensión del sujeto y al secuestro del rodado, un arma blanca con grasa bovina, vaina de suela, chaira y un teléfono celular.

Luego, con la autorización del propietario del establecimiento rural lindante a la firma damnificada, constataron el sector de la faena, donde encontraron restos de cuero vacuno, que coinciden con las características aportadas por el denunciante.

En el lugar se procedió al secuestro de cuero vacuno, dos aparejos con gancheras, tres equipos de montar y varios elementos de campo.

El caso fue informado a la jueza de Instrucción y Correccional Dra. Isabel Portales, quien direccionó el procedimiento.

En la continuidad de la investigación, los encargados de dos comercios de la zona admitieron que el detenido y otros dos sujetos se presentaron en los locales y bajaron productos cárnicos para la venta, de un vehículo.

Después, este lunes último, personal policial interceptó la camioneta Ford F-100 Furgón, sobre la Ruta Nacional N° 86, conducido por un hombre de 49 años, imputado en la causa, que fue aprehendido.

Con la colaboración de personal de Policía Científica, se realizó la inspección del vehículo y se constató la existencia de elementos presumiblemente utilizados para el transporte y sujeción de carne, tales como hierros adaptados a la carrocería, piolas de nylon y otros objetos de interés.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial, donde se lo notificado de su situación procesal en una causa por “Abigeato calificado”, mientras que el vehículo y los elementos hallados fueron secuestrados y todo quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, con asiento en la ciudad de Clorinda.



