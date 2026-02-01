La Policía detuvo a dos hombres en distintos barrios

• Uno generó disturbios en su propia familia y el otro cometió un hecho contra la propiedad

Integrantes del Comando Radioeléctrico Policial de las zonas Cinco y Tres aprehendieron a dos hombres durante procedimientos concretados en los barrios El Porvenir y San Antonio, de esta ciudad.

El primer caso ocurrió el lunes en el barrio El Porvenir, donde personal de Zona Cinco acudió a un requerimiento efectuado a línea de emergencias 911, por una situación conflictiva en el interior de una vivienda.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que un sujeto alteraba la tranquilidad de su grupo familiar, cuyos integrantes eran víctimas de una incómoda situación.

Por otra parte, los policías de la Zona Tres esclarecieron la sustracción de una puerta de aluminio que tuvo lugar en la madrugada del miércoles último en el barrio San Antonio.

Tras la denuncia de la damnificada, los policías realizaron recorridas preventivas por el sector hasta localizar al sospechoso, que transportaba la abertura buscada.

En ambos casos, los detenidos fueron trasladados a las dependencias policiales, se los notificó de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia provincial. (Con foto)

PREVENCIÓN

La Policía detuvo a un hombre y secuestró una moto

• Fue durante recorridas preventivas en los barrios 28 de Junio y Fray Salvador Gurrieri

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a un hombre que registraba causas pendientes ante la justicia por los delitos de “Robo y hurto en poblado y en banda, agravados por la participación de menores”; mientras que en otro procedimiento incautó una motocicleta sustraída minutos antes en el barrio La Alborada, de esta ciudad.

El primer procedimiento se concretó este lunes último de madrugada, cuando el personal de la Comisaría Seccional Novena realizaba recorridas preventivas por el barrio Fray Salvador Gurrieri.

En inmediaciones a la plaza, identificaron a un sujeto que, según la consulta con la base de datos de la Dirección General de Informática, registraba pedido de captura por los delitos “Robo y hurto, en poblado y en banda, agravados por la participación de menores”.

Por otra parte, este martes de madrugada, policías recorrían las calles internas del barrio 28 de Junio, cuando tomaron conocimiento de la sustracción de una motocicleta Corven Energy del barrio La Alborada.

En medio del patrullaje, observaron que un hombre circulaba en una motocicleta con similares características, quien al verse sorprendido abandonó el rodado y se dio a la fuga.

El detenido en el primer caso y la motocicleta secuestrada fueron trasladados hasta la dependencia policial y se dio intervención a la Justicia provincial.

A todo esto, el propietario recuperó su moto y agradeció el rápido accionar policial. (Con foto)











