Tres hombres fueron detenidos por registrar causas pendientes ante la Justicia

• Fue el resultado de una prolija y amplia labor policial

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a tres sujetos por los delitos de “Amenaza con el uso de arma blanca”, “Pedido de captura” y “Amenaza en contexto de violencia de género”, razón por la cual todos quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

El primer procedimiento se realizó este martes, cuando investigadores del Departamento Informaciones Policiales aprehendieron a un hombre de 54 años en el barrio El Quebrachito, de esta ciudad.

Luego personal de la Zona Siete del Comando Radioeléctrico Policial identificó a un hombre sobre la avenida Alicia Moreau de Justo y Gendarmería Nacional y lo detuvo por registrar pedido de captura expedido por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial.

Por último, integrantes de la Comisaría Seccional Séptima apresaron a un individuo acusado de amenaza en contexto de violencia de género.

Todos fueron trasladados hasta las dependencias policiales, se los notificó de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.