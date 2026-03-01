En distintas intervenciones, detuvieron a un hombre y una mujer

También recuperaron un tanque de PVC

Miembros de la Policía provincial pusieron entre rejas a un hombre por violencia de género, secuestraron un tanque de PVC sustraído en el barrio 29 de septiembre y detuvieron a una mujer involucrada en una causa judicial.

El primer procedimiento lo realizó personal de la brigada investigativa del Comando Patrulla Seguridad Urbana, que intervino en un caso de violencia de género en una vivienda del barrio 2 de agosto, de la segunda ciudad.

Allí una mujer denunció que su pareja la golpeó en reiteradas ocasiones, se montó una amplia investigación y se detuvo al acusado, de 31 años.

Luego integrantes de la misma brigada y de la Zona Dos recuperaron un tanque de PVC de 500 litros sustraído de una obra en construcción, en el barrio 29 de septiembre; mientras que las averiguaciones continúan para dar con los presuntos autores.

Por último, personal de la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera demoró a una mujer involucrada en una causa judicial y se busca en forma intensa a su pareja de 50 años.

En todos los casos, detenidos y secuestro fueron trasladados hasta la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial. (

PALMA SOLA

CONTROL

Trasladaba carne vacuna sin respetar la cadena de frío y lo descubrieron

• El conductor intentó huir al notar la presencia policial, pero terminó demorado

Efectivos de la Subcomisaría Palma Sola aprehendieron a un hombre de 40 años y secuestraron cuatro reces completas de carne vacuna, todas trasladadas en una camioneta Toyota Hilux, sin respetar las condiciones de salubridad exigida para el transporte de este tipo de productos alimenticios.

El procedimiento se realizó el martes último, cerca de las 15:30 horas, durante tareas de control de tránsito sobre la Ruta Nacional Nº 86, a la altura del kilómetro 1.309.

Durante ese trabajo, los policías observaron la circulación de la camioneta desde la localidad de Palma Sola hacia la ciudad de Clorinda y en forma imprevista realizó un giro brusco para impedir la revisión vial.

En consecuencia, los uniformados detuvieron la marcha de la camioneta a la altura del kilómetro 1.314 y demoraron a su conductor.

Allí se constató que llevaba carne vacuna sin las documentaciones exigidas por la ley, ni cumplía con la cadena de frío que se requiere para el transporte de este tipo de producto.

Al solicitarle las documentaciones que justifiquen la propiedad de los cortes cárnicos, el sujeto presentó fotos del control de la faena realizada por personal policial de Laguna Naineck.

Ante la irregularidad detectada, se demoró al infractor, secuestraron el vehículo y la carne y se los trasladó hasta la dependencia policial.

En cuanto al conductor, se lo notificó de su situación procesal y continuó su recorrido; mientras que la carne fue depositada en la cámara de frío en una carnecería de la localidad de Laguna Nainek, a disposición de la Justicia.

Por el caso, se inició una causa contravencional con intervención del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Clorinda.

Estas intervenciones policiales son de vital importancia porque por un lado evitan la comisión de ilícitos en zonas rurales y por otro se garantiza la salubridad y el respeto de las condiciones bromatológica de los alimentos.











