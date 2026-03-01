Tras visitar el IPF y el Polo Científico, el secretario del CFI destacó “la fuerte apuesta de Formosa al sistema educativo”

El secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el licenciado Ignacio Lamothe, llegó este martes 10 a Formosa para suscribir importantes convenios con el gobernador Gildo Insfrán, además de efectuar una amplia recorrida por infraestructuras locales e inversiones asentadas en la ciudad capital.

Previo a la realización del acto central con el mandatario formoseño, Lamothe visitó las instalaciones del Instituto Politécnico Formosa (IPF), el Polo Científico y Tecnológico y la planta biosiderúrgica. Lo acompañó una comitiva compuesta por Nicolás Cevela, director de Coordinación del CFI; Manuel Tejerina, coordinador Regional NEA; y Carla Policella, del equipo de Comunicación.

“Recorrimos el Instituto Politécnico, compartimos un almuerzo con los estudiantes y apreciamos la mirada holística e integral que tiene la provincia respecto de la apuesta que hace al sistema educativo”, subrayó Lamothe al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En ese sentido, resaltó que la educación “esté centrada en los sectores de alta tecnología, como mecatrónica, química, programación con instrumentos e instrumental de primera línea”, señalando que “esto permite a los estudiantes jugar en la primera liga del país y del mundo respecto a la formación”.

“Hay una apuesta muy profunda al sistema educativo público provincial, lo cual demuestra una visión estratégica muy clara, porque la educación y las necesidades de conocimiento son el pilar para insertarse en lo profesional y lo laboral de manera internacional”, acentuó con firmeza.

Por ello, desde el CFI “se acompaña a la provincia en este tipo de inversiones y se diseñan soluciones específicas para este instituto técnico”.

Para finalizar, hizo notar que “cuando se trabaja con Formosa, se ve una provincia viable que está pensando tres pasos para adelante, porque ya está viendo cómo insertar jóvenes en la cadena de valor de las nuevas tecnologías del mundo, en cómo formar chicos en química, programación y está equipando a estos institutos con la mejor tecnología”.

Visita al IPF y a Polo Científico

El director del IPF, el doctor Horacio Gorostegui, además de expresar la alegría que les produjo la visita del titular del CFI, detalló que se recorrieron espacios como la biblioteca, el laboratorio de química, el centro de entrenamiento y formación en manufactura avanzada, entre otros. Además relató a esta Agencia: “Se recibieron 50 notebooks de última generación, por lo tanto Lamothe pudo observar cómo el personal de mantenimiento les realizaba la revisión técnica”.

En ese contexto, destacó que “este es un claro ejemplo de cómo el Gobierno de Formosa invierte en lo que es la educación técnica”.

Del mismo modo, el visitante “tuvo la posibilidad de hablar con egresados y con estudiantes de la institución, quienes comentaron de qué manera se realizan las actividades, tanto teóricas como prácticas”.

Puso en valor la visita de Lamothe, ponderando “el momento de intercambios muy valiosos” que se dieron, “reconociendo la importancia de la educación técnica en la provincia, el nivel de formación de los chicos, de habilidades y destrezas que adquieren con esta formación, la cual también da impulso al sector industrial”.

Por su parte, el secretario de Ciencia y Tecnología de Formosa, el doctor Camilo Orrabalis, apreció que la visita del secretario Lamothe “es muy importante, porque se le pudo mostrar la infraestructura del lugar, desde el punto de vista de las políticas públicas en ciencia y tecnología que se ejecutan a través de la Secretaría”.

“Lo que hace un tiempo le contamos como sueño o un proyecto, hoy lo ve materializado –enfatizó-. Realmente es un gran logro y estamos muy satisfechos por ello”, concluyó.











