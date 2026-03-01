Albino vuelve a casa: La historia detrás del último del trasplante cardíaco realizado en el HAC

El Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” (HAC), volvió a ser escenario de una historia que refleja lo mejor de la medicina y de la solidaridad humana.

Hace algunas semanas, en los pasillos del HAC, el tiempo parecía correr más rápido que nunca. Un llamado del INCUCAI activaba un operativo complejo y lleno de esperanza, un corazón estaba disponible y podía cambiar la vida de Albino, un paciente formoseño de 54 años que luchaba contra una insuficiencia cardíaca avanzada.

Durante más de 20 horas, un equipo multidisciplinario de profesionales del nosocomio trabajó con precisión, compromiso y vocación para concretar el trasplante cardíaco. Cada minuto era crucial, cada decisión era parte de una tarea mayor: darle a Albino una nueva oportunidad de vivir.

Hoy, esa historia suma un capítulo profundamente emotivo. Albino recibió el alta médica y vuelve a su hogar.

Después de días de recuperación, controles y cuidados, el paciente pudo despedirse del equipo que lo acompañó en uno de los momentos más difíciles de su vida. En cada saludo y en cada abrazo se reflejaba algo más que un procedimiento médico exitoso, se veía el valor de la donación de órganos, el trabajo incansable del equipo de salud y la fuerza de alguien que nunca dejó de luchar.

El alta de Albino representa mucho más que la recuperación de un paciente, es la confirmación de que la medicina, la solidaridad y el compromiso pueden cambiar destinos.

Hoy su corazón late con más fuerza y con él, late también una nueva historia de vida.

Este logro vuelve a poner en valor el trabajo del Hospital de Alta Complejidad y el compromiso permanente del Gobierno de Formosa con el fortalecimiento de la salud pública, garantizando tecnología, profesionales y programas que permiten que historias como la de Albino sean posibles.



